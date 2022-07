El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya ha aprovat l’atorgament de setze subvencions Leader per a projectes públics i privats de les cues comarques que tenen com a objectiu la dinamització econòmica local. En total, els setze expedients aprovats suposen una ajuda de 639.000 euros que permetran una inversió total de 3,4 milions d’euros. El sector amb més projectes presentats és l’agroalimentari.

Segons han explicat des del Consorci Alt Urgell Cerdanya, el gruix dels projectes aprovats corresponen a l’àmbit de l’empesa privada. Així, dotze els han proposat emprenedors de les dues comarques i quatre han sorgit de les institucions públiques. Dels expedients aprovats de l’àmbit privat, n’hi ha 4 que són d’empreses que es dediquen a l’agroalimentació, «un dels eixos prioritaris de l’estratègia del grup de l’Alt Urgell i la Cerdanya», segons han apuntat des del mateix organisme, el qual també ha explicat que «gairebé totes les empreses que han sol·licitat Leader ja eren empreses creades que volen millorar o ampliar el seu negoci atès que únicament tres són de nova creació. Els 16 projectes aprovats han sortit de les 23 sol·licituds que va rebre el Consorci per la convocatòria 2021. Els beneficiaris tenen temps fins el juny del 2023 per a realitzar la inversió i, una vegada certificada, rebre l’ajuda pública. En les pròximes setmanes les dues comarques obriran la convocatòria d’ajudes Leader per a nous projectes per aquest any.