Stop JJOO recorrerà a partir d'aquest dissabte i fins al dia 16 de juliol les sis comarques de la vegueria i també el Solsonès i el Ripollès per reivindicar un Pirineu viu. La PedalaPirineu vol ser una ruta popular pel territori Pirinenc que neix de la confluència entre els amants de la bicicleta, la serralada i de la plataforma Stop JJOO. L'objectiu és defensar un nou model allunyat de l'actual amb "macroprojectes" com els JJOO d'hivern. Tot i que admeten que la candidatura olímpica s'ha anat "volatilitzant", reiteren que la plataforma "segueix viva" i per això han decidit impulsar aquesta iniciativa. Els ciclistes es desplaçaran de vall en vall, recorrent ports de muntanya i pobles i aprofitant per fer parada a cada comarca.

Durant el recorregut es faran parades de denúncia de fracassos i agressions derivades del model existent, però també, es voldrà visibilitzar les iniciatives transformadores existents. Començarà aquest dissabte a Ripoll i s'acabarà el 16 de juliol a Sort en un acte final de ruta, passant durant aquests dies per les 6 comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran i també pel Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Es farà parada a cada comarca, des d'on s'estan organitzant activitats variades que volen fomentar la participació de la gent que habita aquest territori, des de la crítica al "model imperant" a fer una crida per plantejar alternatives. Les parades es complementaran amb actes festius, culturals i musicals.