L’Ajuntament de Puigcerdà, l’Associació Universitària de Cerdanya i la Universitat Ramon Llull han presentat aquest dijous una nova edició de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà que recupera el format extens de cursos, després de l’edició de butxaca de l’any passat, i concentra la formació en un mateix entorn al centre de la capital cerdana.

En aquesta recuperada Universitat d’Estiu, que se celebrarà entre els dies onze i quinze de juliol, els seus responsables acadèmics han apostat no tan sols pels cursos i jornades professionals, sinó que també per un «summit» de les tecnologies avançades en el digital entertainment, tallers i les tradicionals activitats obertes a tothom, segons han explicat. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el president de l’AUCer, Francesc Armengol i la vicepresidenta de formació de l’AUCer, M. Àngels Terrones, han presentat el contingut d’una setmana de formació que també oferirà als cerdans i visitants activitats paral·leles de caire cultural. Així, la lliçó inaugural que es farà el dilluns 15 al vespre al Museu Cerdà anirà a càrrec de Patrycia Centeno, llicenciada en periodisme i experta en comunicació política no verbal, i comptarà amb la participació de la Coral capella de Santa Maria de Puigcerdà. Igualment, dimarts a la nit es farà novament la Nit dels Estels al Niu de l’Àliga i dimecres a la nit també es recuperarà la Nit d’Arts amb un espectacle de dansa amb la companyia Fun Dan Mondays al parc Shierbeck. La cloenda anirà a càrrec del doctor Francesc Torralba.

Quan queden pocs dies per l’inici dels cursos, la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà arriba amb un «bon ritme d’inscripcions», segons els caps de l’AUCer gràcies al fet que l’oferta presenta «un equilibri entre temes d’interès general de la població i aquelles qüestions professionals més necessàries a la Cerdanya». La graella inclou nou cursos, dues jornades professionals, un summit en noves tecnologies de l’entreteniment i quatre tallers. Igualment també se celebrarà la XX Jornada d’Estiu de la professió mèdica i les VIII Jornades de desenvolupament rural.