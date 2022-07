El Grup de Recerca de Cerdanya ha anunciat la consolidació del programa de sortides florals per la vall organitzades en col·laboració amb el Museu de la Farmàcia Esteva de Llívia, equipament cultural que ha estat considerat idoni per aquesta activitat donada la seva vocació botànica. Des del GRC han apuntat que «valorem molt positivament la col·laboració reeixida amb el Museu de Llívia, pel que fa al Cicle sobre Flora de Cerdanya, format per conferències i sortides guiades sobre temàtica floral». Així, els responsables de l’entitat han remarcat que «tenim la intenció de repetir l’experiència els anys vinents». Durant l’any el GRC i el Museu de Llívia han organitzat quatre sortides en la última de les quals hi van participar 25 excursionistes.