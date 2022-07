L’Ajuntament de Llívia ha reimpulsat el projecte de construcció d’un consultori mèdic a les instal·lacions de la zona esportiva municipal. La voluntat de la propietat de l’edifici on s’ubicava l’antic consultori, al carrer Raval, va obligar l’equip de govern a llogar un local provisional per reubicar el servei, que va quedar establert al mateix carrer Raval en l’inici de la pandèmia. Recuperat els serveis mèdics amb normalitat, l’Ajuntament prepara la imminent licitació de les obres del CAP definitiu per tal que estigui construir el més aviat possible. El nou consultori es farà a la zona baixa de la vila, a tocar de l’escola nova i l’avinguda Catalunya.

El nou consultori es farà en una de les sales superiors del poliesportiu ocupant l'espai que en l'actualitat s'utilitza com a gimnàs. El nou equipament mèdic tindrà 166 metres quadrats, de manera que més que doblarà l’espai de l’actual consultori, que fa 52 metres quadrats segons ha apuntat el mateix consistori. En el nou espai es crearan quatre sales que es destinaran al servei mèdic, la infermeria, una sala de cures i una sala per a visites d’especialistes. En paral·lel, també s’hi farà una altra sala de metges, el vestíbul, la recepció, un vestidor i lavabos. El personal, el metge i la infermera, els gestionaran la Fundació Hospital de Puigcerdà. L’Ajuntament hi ha afegit que el servei també comptarà amb una tècnica de suport de cures i administració que anirà a càrrec de l'Ajuntament de Llívia i ha remarcat que el servei obrirà cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres. Les obres, que s’iniciaran aquest segon semestre de l’any, les pagarà la Diputació de Girona. La construcció del nou consultori mèdic comportarà el trasllat del gimnàs a la planta inferior del poliesportiu municipal, ocupant dues sales a tocar dels vestidors.