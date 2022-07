L’Oficina d’Assistència contra la Pobresa Energètica de la Comunitat Europea (EPAH-CE) ha seleccionat un projecte del Consell Comarcal de la Cerdanya per fer una diagnosi sobre la pobresa energètica a la vall. Arran d’aquest fet, aquest organisme europeu ha convidat el Consell a participar en el congrés celebrat a Croàcia amb l’objectiu de crear una guia europea per al correcte procediment, avaluació d’indicadors, finançament i plans d’acció contra la pobresa energètica.

El projecte del Consell Comarcal planteja la realització a partir de la tardor d’una diagnosi dels edificis d’habitatge de la comarca que estiguin en risc de vulnerabilitat pel que fa a pobresa energètica. La Comunitat Europea, que ha acceptat subvencionar el projecte, enviarà un tècnic o un equip de tècnics a la Cerdanya que estudiaran el parc d’habitatges de la comarca a partir d’uns indicadors ja establerts com ara el consum energètic, el d’aigua i els materials de les construccions per tal de definir quin és el risc real que tenen els habitats de la comarca de caure en la pobresa energètica. Elisabeth M. Escala, tècnica del Consell Comarcal, ha explicat que el projecte servirà en el futur per establir plans d’acció i noves comunitats energètiques locals amb el repte global que «ningú no es quedi enrere» en l’abastament energètic. En aquest sentit, la tècnica del Consell ha remarcat que la diagnosi i els futurs plans d’acció que se’n derivin tenen com a finalitat que «l’eficiència energètica sigui inclusiva i arribi a tothom; que tota la societat tingui les necessitats bàsiques cobertes sense cap discriminació, de manera que les accions incorporin la part social». Escala hi ha afegit que la Comunitat Europea s’ha mostrat especialment interessada en aquest projecte pel fet de tractar-se d’un territori amb molta vocació turística. Així, la diag-nosi servirà a les autoritats energètiques europees per conèixer les necessitats de regions similars a la Cerdanya.

La diagnosi es començarà a fer a partir de la tardor i durarà al voltant dels deu mesos en funció de les dificultats que trobin els tècnics sobre el terreny.