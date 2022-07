Un pagès de la partida de Llívia, a Lleida, s'ha compromès a limitar l'aplicació de productes fitosanitaris al camp de 8h a 22h, després de les queixes d'alguns veïns per olors i soroll de matinada. El pagès afectat, Guillem Miranda, també els avisarà quan hagi d'aplicar el tractament -cada uns 10 dies- perquè puguin tancar les finestres en cas de molèsties.

El Comú de Lleida proposa millorar la regulació de l'aplicació de productes fitosanitaris en zones urbanes i adjacents, tenint en compte criteris de protecció de la salut de les persones mentre sindicats agraris com UP o Asaja recorden que tots els productes fitosanitaris que aplica el sector de la fruita dolça estan homologats per la UE i permesos amb una normativa "estricta".

Miranda considera que la polèmica "no té sentit" i recorda que ell aplica els fitosanitaris quan li ho diuen els tècnics. El problema, explica, és que amb l'onada de calor s'han vist "obligats" a treballar de nit. Després de la polèmica, Miranda ha estat parlant amb el regidor de l'Horta de l'Ajuntament de Lleida, David Melé, que ha mediat en aquest problema i finalment ha decidit limitar la seva activitat "amb bona voluntat" i per evitar conflictes amb els veïns tot i que recorda que els productes que utilitza són "totalment legals i autoritzats".

Arran de la polèmica, el Comú de Lleida va enviar un comunicat en què exposava que en aquest cas particular, part de la finca és terreny urbà i es va destinar a construcció de pisos, mantenint activitat agrària a l'altra banda del carrer, que també és zona urbana. És per això que proposen un canvi en la forma d'aplicar els pesticides, regulant distàncies mínimes, sistemes d'avís, formes d'aplicació o tipus de producte per evitar conflictes i millorar la protecció de la salut. En aquest sentit, però, Miranda recorda que "el meu camp no ha crescut, han estat els blocs de pisos que han crescut cap a mi".

El meu camp no ha crescut, han estat els blocs de pisos que han crescut cap a mi

El sindicat ASAJA Lleida considera un "despropòsit" la proposta del Comú de Lleida i denuncia el "desconeixement" del grup municipal pel que fa a la normativa dels fitosanitaris que s'aplica a Catalunya i Espanya, i que ve regulada des d'Europa. A més, recorden que l'aplicació dels productes fitosanitaris a partir del mes de maig s'ha de fer quan les temperatures no són altes i que tots els productes fitosanitaris que aplica el sector productor de fruita dolça estan homologats per la UE i permesos amb una normativa estricta.

Per la seva banda, el sindicat Unió de Pagesos, ha fet una roda de premsa aquest dilluns, juntament amb el pagès afectat, per mostrar-li el seu suport. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Segrià, Néstor Serra, recorda que l'aplicació de productes fitosanitaris a la partida de Llívia "no afecta en cap cas la salut humana, ja que el pagès que la fa compleix la normativa europea d'ús sostenible de productes fitosanitaris", que recorden, "és la més exigent de tot el món".

El sindicat remarca que el pagès anuncia amb un cartell que no es pot entrar al camp quan aplica productes fitosanitaris, observant el Reial Decret de limitació de l'ús de productes fitosanitaris i a més s'ha compromès a no aplicar aquests productes entre les 22 h i les 8 h, observant el Pla general de Lleida d'ordenació urbana i territorial respecte les normes de sorolls.

Unió de Pagesos demana a totes les parts en el conflicte, grups polítics locals inclosos, a no menystenir l'ofici de la pagesia, a entendre l'habitual cicle de les pràctiques habituals al camp. A més reivindica el sector agrícola com estratègia social en benefici de la sobirania alimentària.