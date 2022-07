Els ajuntaments de Riu i Bellver de Cerdanya tenen sobre la taula un projecte de limitació del pas rodat de vehicles a l’entorn natural del Cadí i el Moixeró per les respectives pistes forestals, les quals estan unides a les cotes altes. En els últims anys la popularització de l’accés a les zones més altes de l’entorn i la massificació turística ha provocat durant les temporades altes concentracions de vehicles en punts on el trànsit es fa complicat de gestionar, com ara la barrera del Coll de Pendís o els voltants dels refugis.

La previsió dels consistoris és poder activar el nou sistema de regulació del trànsit a partir de la tardor. En aquest sentit, Bellver està portant a terme ara un projecte de millora de les esculleres del riu Ingla que ogliga el tall del trànsit entre setmana. Durant dos mesos màquines excavadores i operaris tallen el trànsit de vehicles, i també de vianants i bicicletes en la mesura de la perillositat del moment de les feines, entre dilluns i divendres. La previsió de l’Ajuntament és tenir enllestida aquesta actuació després de l’estiu. Igualment, els dos consistoris tenen previst habilitar espais d’aparcament a l’entrada de les dues pistes forestals. En aquesta línia, l’alcalde de Riu, Miquel Pons, ha explicat que en les pròximes setmanes no podran tenir encara l’aparcament, de manera que ha descartat que la barrera estigui operativa ja aquest estiu i ha considerat que per la temporada de bolets sí ho podria estar. Pons ha remarcat que abans concretarà amb Bellver els detalls de la regulació del trànsit i ha remarcat que hi haurà una normativa que explicitarà les excepcions de pas. Aquesta normativa municipal podria deixar oberta la possibilitat que els empadronats als dos municipis conservin el dret de pas en funció de les circumstàncies. Igualment, també estarien permesos els desplaçaments que considerin necessaris els gestors dels dos refugis a que donen accés les pistes, el del Serrat de les Esposes de Riu i el dels Cortals de l’Ingla, a Bellver. La regulació del trànsit en aquest entorn de la Obaga segueix l’exemple estrenat per l’Ajuntament de Lles a les pistes de la Solana.