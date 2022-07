L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha prohibit l’ús de l’aigua de la xarxa municipal per a regar jardins, omplir piscines o altres usos que no siguin el consum de boca. El consistori ha emès un ban municipal demanant la col·laboració veïnal i definint la situació de sequera que pateix el poble de «molt greu».

La prohibició de l’ús general de l’aigua municipal arriba a mig mes de juliol, quan encara queda per davant la major part del període de més calor de l’estiu i de més presència de segons residents i visitants al poble, que es produeix durant el mes d’agost. Davant d’aquesta perspectiva, l’Ajuntament ha emès una ordre en la que explícitament apunta que «Davant la greu situació de sequera que estem patint i les mínimes reserves d’aigua dels dipòsits municipals, es prohibeix l’ús de l’aigua de la xarxa municipal de subministrament d’aigua potable per regar jardins, omplir piscines o realitzar qualsevol altra activitat d’aquest tipus. Per tant, demanem, si us plau, que es limiti l’ús de l’aigua». La prohibició de regar jardins afecta un gran número de comunitats de veïns que tenen patis privats i comunitaris, els quals es començaran a assecar si no plou. Pel que fa a les piscines privades, en la seva immensa totalitat a aquestes alçades de la campanya d’estiu ja estan plenes.

La situació posa de manifest que la construcció d’un segon dipòsit municipal, fa dos anys, ha permès Bellver assegurar-se l’abastament d’aigua potable. El nou tanc, construït a l’entrada de la vall del riu Ingla que aporta l’aigua al poble, ha sumat mil metres cúbics d’aigua i, així, doblar la capacitat d’emmagatzematge d’aigua. La prohibició d’utilitzar l’aigua s’ha afegit a Bellver al debat sobre la conveniència de l’actual allau constructiu i el creixement d’algunes zones residencials.