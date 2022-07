La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà va tancar dijous al vespre una nova edició que, de confirmar-se la voluntat dels seus organitzadors, es recordarà per la de l’estrena de la trobada empresarial en el sector tecnològic.

El primer Digital Entertaintment Summit, en el qual han pres part 80 empreses del sector digital d’arreu de Catalunya, no tan sols és un nou valor afegit a la cita acadèmica sinó que ha permès a Puigcerdà posicionar-se també com un entorn de debat en aquest sector. El Summit ha portat a Puigcerdà directius i professionals d’empreses vinculades al sector tecnològic dels jocs i l’entreteniment per debatre nous reptes sectorials. El president de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol, ha fet una valoració molt positiva del Summit, el qual s’ha incorporat a la graella paral·lela als cursos de la Universitat d’Estiu amb les trobades gremials, com la del Col·legi de Metges, i a les activitats culturals obertes. Sobre la consolidació de la trobada empresarial tecnològica, Armengol ha explicat que «les empreses van sortir molt contentes; al setembre farem el balanç, però nosaltres hi posarem l’organització i el que faci falta perquè tornin. Potser l’any que ve toquem altres àmbits com el vídeo digital o la realitat augmentada; tant de bo es pugui fer, nosaltres hi posarem el marc».

La Universitat d’Estiu ha programat una quinzena de cursos amb una participació de quinze alumnes per grup.