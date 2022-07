L’Ajuntament de Riu de Cerdanya ha aprovat un projecte de reurbanització de bona part dels carrers del nucli urbà a fi i efecte de canviar les canalitzacions, moltes de les quals són molt antigues. En alguns carrers les conduccions subterrànies dels serveis encara no separen les aigües pluvials de les residuals.

L’equip de govern municipal que encapçala Miquel Pons (Junts per Cat) té previst iniciar les obres aquest mateix any. L’actuació comportarà mesos amb els carrers aixecats amb maquinària i operaris treballant, per la qual cosa amb tota probabilitat s’iniciaran passat l’estiu. Les obres preveuen la renovació de les canonades de subministrament d’aigua i conducció del clavegueram en diferents trams per anar arribant a tot el nucli urbà. Pons ha explicat que «encara tenim canonades velles d’aigua i en molts trams encara no estan separades les aigües de la pluja i les residuals; no hem licitat les obres perquè ara a l’agost és quan més gent hi ha al poble i no podem fer-ho, però el projecte ja està fet i està en espera que les concedim». L’alcalde ha apuntat que les obres podrien començar a la tardor i allargar-se uns quants mesos. Aquestes obres podrien coincidir amb la d’adequació d’un espai a l’extrem nord del nucli com a aparcament per als visitants a l’entorn natural una vegada entri en funcionament el nou sistema de limitació de trànsit a la pista forestal del Serrat de les Esposes. Riu de Cerdanya té actualment un padró de 93 veïns.