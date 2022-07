ERC ha celebrat aquest cap de setmana a Puigcerdà el congrés regional anual de l’Alt Pirineu i l’Aran per activar un programa de feina per a les eleccions municipals en les quals s’ha plantejat com a repte reforçar el seu protagonisme als ajuntaments clau de la demarcació com ara la Seu d’Urgell i la mateixa Puigcerdà.

Els militants d’ERC han activat el procés de treball intern de l’últim any abans de les pròximes eleccions municipals i s’han fixat el desplegament dels departaments del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu com un dels principals arguments de cara a aquests comicis. Així, el president de la Regional, Josep Castells, ha realitzat un balanç de les activitats realitzades en l’últim exercici i ha recordat la Declaració d’Oliana del darrer congrés, «demanen que els departaments de la Generalitat incorporin en el seu organigrama els serveis territorials a l’Alt Pirineu i Aran i, que la seva implantació es faci efectiva el més aviat possible». Les bases republicanes, reunides al Museu Cerdà, han escoltat a la secretària general, Marian Lamolla, la qual ha encoratjat els militants ha «transformar des de la política local. Volem ser municipis republicans». La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va intervenir en el congrés animant les delegacions territorials a treballar per aconseguir governar als ajuntaments. En el cas de Puigcerdà obrirà el procés intern pel debat i definició del candidat que ha de consolidar els últims augments de vots.