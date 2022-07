Quan la Cerdanya i el Pirineu encara no han començat el tram principal i més massificat de la campanya turística d’estiu, el Parc Natural Cadí Moixeró ja ha hagut d’activar el primer avís, a través dels seus canals de comunicació, per tal de demanar als visitants que no estacionin els vehicles en qualsevol lloc a l’hora de fer les excursions.

La creixent presència de turistes en alguns dels punts més freqüentats del medi natural, com ara el camí d’Estana a Prat de Cadí, ha convertit la pista d’accés en aquest principi d’estiu en un aparcament que col·lapsa els vials i dificulta el treball agrícola dels pagesos i ramaders locals. Tant és així que els gestors del Parc Natural han llançat un avís apuntant que «fem una crida a respectar la senyalització i les zones habilitades d’aparcament» i ha emfatitzat que «recordeu que queda expressament prohibit ⛔️ estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a les finques, habitatges o als camins de la xarxa viària, així com en camps de conreu, conreats o sense conrear, prats, pastures i espais delimitats per tancats elèctrics». En aquesta línia, des del Parc hi han afegit el recordatori que «també queda expressament prohibit ⛔️ aparcar en les entrades de camins o accessos a camps o prats, pistes de desembosc i quan no es pugui garantir el pas d’un vehicle pesant, d’emergències o serveis, per tant, ha de quedar una amplada de circulació útil superior als tres metres».