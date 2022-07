L’Ajuntament de Puigcerdà ha tornat a activar el procés de contractació de les obres de reforma de l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT) per tal que aculli les noves oficines del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agendal Rural, popularment conegut com a DARP per les seves anteriors sigles. El trasllat del DARP a les oficines de l’antic equipament turístic arrossega sis anys de retard a causa, en els últims mesos, de l’encariment dels materials de construcció i la crisi de subministrament.

L’Ajuntament i el Govern van acordar el trasllat del DARP a l’antic CAP el 2016. Des de llavors, la reforma de l’edifici s’ha anat posposant. L’alcalde, Albert Piñeira, ha explicat que «el que vam fer és treure a concurs les obres però van quedar desert, de manera que ara el que hem fet és una revisió de preus. Això és una cosa que ens anirà passant en molts projectes perquè entre que es realitza una memòria valorada i es treuen les bases el concurs passa temps i en el context que estem ara aquest decalatge fa que l’encariment dels materials dificulta el concurs de les empreses». Davant d’aquesta situació, els serveis tècnics municipals han refet les condicions de la contractació amb uns preus més actualitzats. La partida per pagar aquestes obres està prevista al pressupost d’aquest any, però ara s’haurà d’incrementar amb noves aportacions econòmiques de romanents. La partida inicialment prevista per l’adaptació dels locals era de 140.000 euros.