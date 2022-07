L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha donat una passa més en el seu crit d’alerta sobre la sequera que pateix i les restriccions d’aigua que ja es va veure obligat a imposar fa uns dies i ara ha avisat la població que la situació és límit. El consistori ha afirmat que la situació és de «màxima emergència», amb els dipòsits municipals per sota del 20% de la capacitat i una reserva d’aigua calculada per a dos o tres dies.

Davant d’aquesta emergència, l’equip de Govern ha recordat als veïns que continua vigent la prohibició de regar jardins amb aigua de la xarxa municipal així com omplir piscines. Per si de cas alguna comunitat o veí encara ho fa, l’Ajuntament ha avisat que «els jardins que es continuïn regant i es comprovi que utilitzen aigua d’ús de boca poden ser sancionats, segons el quE estableix el Reglament del Servei municipal d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, que pot arribar a tallar el subministrament d’aigua a l’habitatge. Per tant reiterem la petició de no regar amb l’aigua d’ús de boca».

En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament també ha decidit tancar el servei de dutxes de la piscina municipal a fi efecte d’estalviar aigua el màxim possible. Es dona la circumstància que, encarada ja la segona quinzena de juliol, Bellver s’aboca a una situació d’emergència si no plou i els dipòsits de la vall de l’Ingla no es reomplen perquè el mes d’agost el poble multiplicarà per tres els seus habitants.

Bellver té un padró de 2.000 habitats que, com la resta de la Cerdanya, es triplica en les temporades de màxima afluència turística, de manera que entre els segons residents i els clients d’hotels i càmpings el municipi se situa al voltant dels 6.000 habitants. Si bé no tots són a Bellver, municipi amb una vintena de pobles repartits al terme, sí suposa el gran gruix. Davant el creixement urbanístic dels últims anys, l’Ajuntament va fer construir un segon dipòsit municipal a l’entrada de la vall de l’Ingla que dobla la capacitat d’emmagatzematge fins els 2.000 metres cúbics, els quals han resultat insuficients.