La Cerdanya es quedarà tot el mes d’agost sense servei ferroviari de la línia R3. La companyia Renfe ha confirmat que el dia 30 de juliol se suspendrà el servei entre la Cerdanya i el Ripollès per iniciar una reforma integral del pont de Ripoll, situat al centre de la ciutat.

Les obres tenen un termini d’execució inicial d’un mes i aquest ha estat el termini fixat per Renfe per substituir els combois de tren per una línia d’autobusos. El tall afectarà el tram comprès entre Ripoll i la Tor de Querol, de manera que els autocars faran el servei per la collada de Toses amb parada a la Molina, Alp, Puigcerdà i la població ja dins l’Estat francès. D’aquesta manera, els autocars asseguraran la connexió internacional amb els trens de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) de la línia cap a Tolosa i París. El tall del servei ferroviari arriba en plena campanya turística de l’estiu, en les setmanes de màxima afluència de visitants. Aquesta pròxima setmana responsables de Renfe seran a la capital del Ripollès per explicar l’abast de les obres de reforma del pont i els detalls de l’operació de transport alternatiu per carretera amb la Cerdanya.

El servei de tren entre la Cerdanya i el Ripollès ja va estar tallat entre els mesos de juny de l’any 2020 i maig del 2121 per obres de millora en el túnel de Toses. En aquella ocasió, la previsió inicial del tall de la línia R3 va ser de set mesos, del juny al febrer, i finalment en van ser deu, fins al maig.