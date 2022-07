El Govern preveu presentar aquesta setmana als alcaldes del Pirineu, consells comarcals i Diputació la proposta de candidatura en solitari als Jocs Olímpics. Ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Vilagrà ha dit que si el document és "validat territorialment", aleshores el presentaran al Comitè Olímpic Espanyol (COE). La consellera ha defensat que la proposta és "engrescadora", tot i que correspon al Pirineu decidir si s'ha de presentar o no. Vilagrà creu que no s'hauria de deixar "perdre l'oportunitat" d'optar a una candidatura per al 2030.