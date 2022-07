El Govern no es conforma a acceptar la situació plantejada pel Govern de l’estat de renunciar a la candidatura olímpica pels Jocs d’Hivern del 2030. Tant és així que ha anunciat que en els pròxims dies presentarà a la Cerdanya i resta de representants del Pirineu català una nova proposta per bastir una candidatura estrictament en solitari.

El Govern preveu presentar aquesta setmana als alcaldes del Pirineu, consells comarcals i Diputació la proposta de candidatura en solitari als Jocs Olímpics. Es tracta d’una candidatua estrítctament catalana, sense, doncs, la participació de l’Aragó, que situarà totes les competicions esportives en les que no s’hagi de contruir noves instal·lacions en comarques catalanes. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns. Vilagrà ha dit que si el document és «validat territorialment», aleshores el presentaran al Comitè Olímpic Espanyol (COE). En aquest sentit, doncs, la consellera ha donat per fet que manté la voluntat d’organitzar una consulta popular vinculant a les comarques del Pirineu per, tal com s’havia previst inicialment, la tardor. La consellera ha defensat que la proposta és «engrescadora», tot i que correspon al Pirineu decidir si s’ha de presentar o no. Vilagrà creu que no s’hauria de deixar «perdre l’oportunitat» d’optar a una candidatura per al 2030. Aquesta és una opció compartida per l’empresariat del Pirineu.