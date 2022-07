Diverses poblacions de la Cerdanya, el Pirineu i el Prepirineu acolliran en les pròximes setmanes fires sobre els populars ninots per jugar clicks. Així, segons han anunciat els responsables de les fires de Playmobil i Lego, les poblacions amfitriones de l'esdeveniment són Bellver de Cerdanya, del 29 de juliol al 2 d'agost, Urús, del 4 al 7; Camprodon, al Ripollès, del 14 al 17, en aquest cas monotemàtica de Lego; Llívia, del 18 al 21; Ribes de Freser del 25 al 28 i Bolvir del 26 al 28 del mes d’agost. Segons han explicat els organitzadors de les trobades, «les fires de col·leccionisme Esplay, estan dissenyades, dins del marc d'oci familiar, per tant, en tots els casos, s'aplica una entrada amable, perquè ningú no es quedi al carrer. Així mateix, els menors de 3 anys i els socis del Club Super 3 gaudeixen d’entrada gratuïta». Els aficionats als clicks i figures de Lego podran comprar peces a les fires.