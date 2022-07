El transport públic per accedir a la muntanya de Lles i els racons més visitats del seu entorn natural es mantindrà passat el mes d’agost durant els caps de setmana de setembre, de manera que l’últim servei l’oferirà el diumenge, dia 25 de setembre. Així ho ha confirmat el Consell Comarcal consolidant una mesura que en aquesta segona edició ha vist, doncs, ampliada la graella de viatges.

L’autobús per accedir a Pollineres s’ha activat aquest passat cap de setmana amb dues línies que fixen la sortida a Cap del Rec i El Fornell, a Aransa. Segons han remarcat des del Consell Comarcal, el servei «té la voluntat de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat sostenible de la població resident i dels visitants residents als diferents punts d’atracció turística del municipi de Lles de Cerdanya, per la regulació de l’accés motoritzat al medi rural i natural durant el període d’estiu de màxima afluència». El preu del transport és de 5 euros per viatge, d’anada o tornada o bé de 7 euros per la combinada d’anada i tornada. Les persones jubilades i els infants entre cinc i dotze anys tenen un descompte del 50% i per als menors dels cinc anys el servei és gratuït. Les dues rutes inicien les cinc freqüències a les vuit del matí i en el sentit invers a tres quarts de nou. L’últim viatge surt de Cap de Rec i el Fornell a les cinc de la tarda, mentre que els darrers des d’aquests punts cap a l’inici surten a les sis de la tarda. Els busos paren a Estany de l’Orri, a Paradell i a Prat Miró.