La Cerdanya es posiciona com a destí idoni pel ciclisme de carretera

La Cerdanya ha portat a terme un projecte de senyalització de les principals rutes per a bicicleta de carretera aprofitant la xarxa viària secundària i les nombroses rutes de muntanya atractives per als aficionats a aquesta activitat. El projecte, liderat pel Consell Comarcal de Cerdanya, ha comptat amb la participació en la seva fase de disseny i execució, del col·lectiu ciclista de la comarca. L’actuació se suma al projecte global de la Cerdanya de posicionar-se com un destí turístic de salut.

El projecte de senyalització de les principals rutes per a ciclisme de carretera de la Cerdanya te com a objectiu fer visible la comarca com un entorn ideal per a la pràctica d’aquest esport pels residents a la vall i, alhora, pels aficionats d’arreu que busquen un destí turístic esportiu. Així, en els últims mesos tècnics del Consell i representants dels clubs ciclistes locals i altres experts en aquest àmbit han definit tretze rutes que han quedat senyalitzades sobre el terreny. Les rutes prioritzen la pujada a ports o entorns emblemàtics de la comarca com ara Estana o Éller per vies que tenen menys trànsit que l’N-260, l’Eix Pirinenc que absorbeix el principal gruix de trànsit a la Cerdanya. Els rètols que ja han estat instal·lats a les carreteres ofereix informació important pel ciclista com ara l’alçada final del coll o població de destí, l’alçada en el punt del rètol, la distància que falta per arribar-hi i el percentatge de desnivell dels quilòmetres següents. L’acte de presentació del projecte ha comptat amb la participació de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el de Fontanals de Cerdanya, Ramon Chia, el president del Consell Comarcal de Cerdanya i alcalde de Bolvir, Isidre Chia i el director del Parc del Cadí Moixeró, Jordi Garcia Petit.