L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha anunciat que impulsarà la digitalització de les comarques pirinenques com a part del pla de treball aprovat per aquest 2022, que detalla 7 programes i 22 accions específiques en polítiques de muntanya. El Consell Rector de l’organisme ha aprovat, entre d’altres; la dinamització de l’Àrea 5G de l’Alt Pirineu, amb la incorporació propera d’un dinamitzador, la digitalització de les set estacions d’esquí nòrdic dins de la base de dades de Ferrocarrils de la Generalitat o l’estudi de l’estat de cobertura dels serveis de banda ampla fixa i mòbil en els nuclis de l’Alt Pirineu i Aran. L’IDAPA també treballarà millores en mobilitat i promoció del patrimoni cultural. Entre les accions específiques que han detallat destaca l’avançament de la integració tarifària al darrer trimestre d’enguany, d’acord amb la Direcció General de Transports i Mobilitat; la línia d’ajuts per al desenvolupament local.