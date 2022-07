La comarca no és capaç de canviar cap al turisme d’hotel

Una de les promocions més visibles de la comarca és la que s’està aixecant a Ger. La Pleta de Ger, tal com es diu el nou barri residencial, s’està construint a llevant del nucli urbà i suposa un creixement sobtat del nucli amb fins a 83 nous habitatges. El poble té un padró municipal d’habitants de 502 persones. Quan en un futur estiguin construïdes les 83 cases noves aportaran unes 250 persones més, el 50% dels veïns de primera residència.

La promotora ara està aixecant 39 cases de les 50 que es construiran en règim de mercat lliure. De les altres 33 cases que s’hi faran, 22 seran de preu oficial i 11 a preu concertat i serà l’Ajuntament l’encarregat de fer-les. Les cases que construeix ara la promotora tenen un preu mínim, en funció del nombre d’habitacions, de 595.000 euros. Els habitatges més petits tenen 1.000 metres quadrats. Altres grans promocions en bloc d’habitatges obren altres barris residencials a Riu de Santa Maria i Queixans, entre d’altres.

L’alcalde de Ger, Alfons Casamajó, encara la situació amb la «naturalitat» possible en la mesura que, segons ha explicat, «ara s’estan desenvolupant de cop les promocions que va preveure l’ordenament urbanístic del 2010 i que no s’ha fet fins ara». Casamajó ha apuntat que les obres també aportaran millores al municipi, com ara un accés nou des de l’N-260 pel costat de llevant. Per a l’alcalde, el consens del 2008 dels alcaldes de la Cerdanya de fer hotels en comptes de segones residències «és vigent». En aquest sentit, després d’aquell boom constructor, la Cerdanya va apostar per fer hotels per generar llocs de treball, un turisme més rotatori i no perjudicar l’entorn natural de la vall. L’alcalde de Ger ha apuntat que « com a concepte encara hi estem d’acord, el problema és que estem sent incapaços de portar l’economia cap a aquest model; no estem sabent promocionar bé el turisme d’hotel o no som prou atractius per fer-lo créixer, com sí el residencial».