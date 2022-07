Entitats veïnals i ecologistes insten l’administració a decretar una moratòria urgent

La proliferació de grues que aixequen noves urbanitzacions a la Cerdanya ha empès moviments veïnals, juvenils i d’acció popular a vertebrar en els últims anys corrents contraris al model econòmic del turisme residencial. El pal de paller dels moviments veïnals i mediambientals es concentra principalment sota el paraigua de l’entitat SOS Pirineus. La plataforma ha activat una mobilització ciutadana i social a partir d’un comunicat en el qual demana que, en casos com el de la Cerdanya, els poders polítics decretin una moratòria: «Instem a tots els ajuntaments dels Pirineus que procedeixin a iniciar processos de revisió dels planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per a la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no executats en terrenys amb massa forestal, fort pendent o amb impacte visual i paisatgístic. Sobretot en zones on ja hi ha hagut un fort desenvolupament urbanístic». En paral·lel, Acció pel Clima també ha activat una campanya de debat popular a partir d’un decàleg que també exigeix «limitar el creixement descontrolat de les segones residències, preservant els petits nuclis i fomentant la rehabilitació».