Llívia convertirà la històrica torre Bernat de So, situada al nucli antic de la població, amb un nou centre cultural i turístic dedicat al fet fronterer i la naturalesa mateixa del municipi com a enclavament dins del territori de l’estat francès. La torre Bernat de So és un edifici de defensa datat el segle XIV situat entre l’església dels Àngels i l’Ajuntament.

L’Ajuntament està decidit a explotar el fet fronterer com a tercer gran eix cultural i turístic del municipi després de les restes arqueològiques tant de l’època romana com de l’edat mitjana i l’antiga Farmàcia Esteva, considerada una de les més antigues d’Europa. Des del Museu Municipal que gestiona els recursos turístics han considerat que el fenomen fronterer i la característica única de Llívia com a enclavament a l’estat francès suposa un fet prou extraordiari com per dedicar-hi un eix temàtic. En aquest sentit, des del consistori han confirmat que molts visitants arriben a Llívia tan sols per copsar la raresa d’entrar a un terme municipal d’un estat envoltat de territori d’un altre. Tant és així que l’Ajuntament prepara una ruta sobre la frontera amb dos parts principals. D’una banda una sortida pel perímetre de Llívia que repassarà els principals punts del terme municipal relacionats amb la història de la línia administrativa. De l’altra, un centre d’interpretació que omplirà de contingut cultural la torre Bernat de So. En aquest nou equipament s’analitzarà el fenomen fronterer a nivell internacional i local. L’Ajuntament treballa amb la previsió de construir i posar en marxa el nou eix temàtic cultural entre el final d’aquest any i el primer trimestre de l’any que ve. El director del Museu, Gerard Cunill, ha explicat que en el nou centre d’interpretació, que comptarà amb una ajuda de la Diputació de Girona, s’hi analitzarà el fenomen fronterer a partir de, per exemple, elements del paisatge com ara pilones de terme, trens o búnquers. La museïtzació de la torre Bernat de Son completarà en el futur un nou complex cultural al voltant de l’església i l’Ajuntament amb la posada en marxa també de les restes del Fòrum Romà com a espai museitzat dedicat a aquesta època.