La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha començat a tramitar les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des dels mateixos hospitals, sumant-se així als hospitals de la Regió Sanitària Lleida i al Parc Taulí de Sabadell. L’objectiu és desburocratitzar la gestió d’aquestes baixes i evitar que els familiars dels pacients hagin de desplaçar-se al CAP de referència de l’usuari per fer la gestió. De moment ja s’han començat a gestionar les IT a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, on des de la setmana passada, els pacients que ingressen, ja sigui de forma programada o urgent, reben la baixa automàticament. Està previst que un cop desplegada la mesura als 4 hospitals, s’estalviaran entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP. Actualment, el 14% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari, de manera que la gestió automatitzada de les baixes es preveu que estalviï entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP.