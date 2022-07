El Consell Comarcal de la Cerdanya ha licitat les obres per a un projecte de millora i manteniment de camins de la xarxa secundària de la vall per valor de 580.000 euros. Amb aquesta actuació, l’administració comarcal posa al dia algunes de les vies més freqüentades pels cerdans en la seva rutina diària.

Segons ha informat el Consell, el gran gruix de la inversió l’aporta el mateix òrgan comarcal, amb una partida de 489.000 euros gràcies a la subvenció atorgada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. L’import restant serà aportat pels ajuntaments on es faran les obres.

En aquesta edició del Pla de Camins, els cinc municipis beneficiaris de la subvenció són Lles de Cerdanya, Bellver de Cerdanya, Das, Puigcerdà i Fontanals de Cerdanya. Des del Consell han argumentat que han seleccionat aquests cinc municipis a partir dels criteris tècnics aprovats pel Consell d’Alcaldies en el marc d’un procés de presentació d’ofertes. En aquesta edició, el programa ha experimentat un augment pressupostari en uns 255.000 euros. El president del Consell, Isidre Chia, ha remarcat la importància de mantenir la xarxa de camins per dignificar l’accés a prats i entorns de l’activitat local i ramadera. A partir d’aquest any l’atorgament de les subvencions no es farà per repartiment general sinó que es farà de manera rotatòria per poder pagar actuacions més ambicioses.