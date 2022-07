L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha celebrat que la candidatura olímpica per als Jocs d’hivern del 2030 «no s’hagi quedat en un calaix» perquè «Catalunya té prou solvència per tirar endavant el projecte». Tot i això, l’alcalde ha reclamat que «s’escolti més el Pirineu, perquè encara és un projecte que es fa sense comptar amb el territori», i també ha demanat al Govern que «concreti», perquè «s’ha parlat de projecte però no de dates». Piñeira ha celebrat que les proves d’esquí es puguin fer a la Molina i Masella, però ha reivindicat que Puigcerdà aculli alguna prova d’esport de gel, «per tradició de pràctica esportiva, per sostenibilitat, per clubs que competeixen al màxim nivell i per instal·lacions esportives». L’alcalde de la capital cerdana ha recordat que a Puigcerdà hi ha la pista de gel més gran de tot Catalunya i, per tant, aspiren a acollir-hi proves de gel, «i ara, que ja no aniran proves a l’Aragó, encara més».