L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya conjuntament amb el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han decidit repetir i ampliar la jornada «Tècniques de reconstrucció dels murs de pedra seca» amb l’objectiu de posar en valor aquesta disciplina arquitectònica ancestral utilitzada al Pirineu per separar prats. La segona edició de la jornada comptarà amb una sessió de camp que aplicarà sobre el terreny l’anàlisi teòric dels experts.

La jornada, que se celebrarà en dos dies els sis i i set d’agost en el marc de la Fira d’Artesans i Oficis de Bellver, es proposa recuperar l’antiga tècnica de separació de prats i configuració de tancats pel bestiar amb l’ús exclusiu de pedres. Segons han explicat des de l’organització, «l’any 2021 es va organitzar, amb èxit de participació, la primera jornada tècnica sobre la pedra seca a Cerdanya per tal de posar en valor les construccions amb aquesta tècnica. Per donar-hi continuïtat, enguany s’ha programat com a jornada de camp amb un enfocament pràctic, ja que s’explicaran les tècniques de construcció i es realitzarà la reconstrucció d’un mur caigut». La jornada s’iniciarà amb la xerrada «Bases teòriques i pràctiques. Les eines del marger i els principis de la tècnica de la pedra seca». A continuació es farà ja una formació sobre el terreny amb un taller de tres parts:«Replantejament i arrencada de la construcció;Criteris de classificació, col·locació i ús de les pedres en l’aixecament de murs; i la primera part de Reconstrucció del mur de pedra seca.» Posteriorment es farà un anàlisi d’aquesta tècnica amb la xerrada «La pedra seca en propostes d’arquitectura contemporània;i Les iniciatives de recuperació de la tècnica de la pedra seca» i finalment es farà la segona part del taller «Reconstrucció del mur de pedra seca». L’endemà diumenge es faran les xerrades de perfeccionament «Sistemes de coronament de murs» i «Altres elements singulars com les escales, cantonades i portells» i la tercera part de la reconstrucció d’un mur. Les sessions es faran a l’entorn de Sant Serni de Coborriu a càrrec d’Origens Escola Taller de Bioconstrucció.