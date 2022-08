L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha aixecat aquest dilluns dia u d’agost la prohibició d’utilitzar aigua de la xarxa municipal per regar o omplir piscines derivada de la sequera. El consistori ha emès un ban en el qual informa els veïns que «ha millorat la situació de les reserves d’aigua del municipi», de manera que autoritza a regar els jardins. Amb tot, l’Ajuntament demana que es faci un «ús moderat» de l’aigua a fi efecte d’evitar noves restriccions durant la resta de l’estiu. Igualment, el consistori ha agraït el comportament cívic dels veïns que no han regat els jardins durant la prohibició per tal de garantir el subministrament d’aigua a totes les llars. No obstant això, al poble no tothom ha fet cas de la prohibició i la persistència de gespa verda en molts habitatges i comunitats residencials ho ha fet evident al costat de, per exemple, l’aspecte groc de la gespa dels parcs públics.