Bellver de Cerdanya ha convocat per aquest diumenge dia set d’agost una nova edició de la Fira d’Artesans i Oficis, que com l’any passat se celebrarà al Parc Central en comptes de la plaça Major, on es feia tradicionalment. El recinte obert del Parc Central i la plaça del Mecat acollirà el circuit de parades i l’escenari on es faran les activitats del programa paral·lel. La fira s’obrirà a les deu del matí amb «Titelles Verges a la plaça del Mercat» i a continuació s’activaran les demostracions i tallers d’esclops, torn, diademes de flors, cistells, màscares, tints naturals, filadores o trementinaires, segons ha enumerat l’organització. Durant tota la jornada es faran demostracions de Rakú així com de ferratge d’un cavall. El programa també ha previst la presentació del llibre El concert més animal d’Anna Fité a les dotze del migdia així com un concert final a partir de dos quarts de vuit del vespre amb el grup La Corda Fluixa.