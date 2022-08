Telefonica deixa sense internet i trucades nou poblacions entre Bellver i la Seu

Una avaria de Telefonica ha deixat sense servei d’internet i veu a usuaris de nou municipis de la Cerdanya i l’Alt Urgell. L’avaria ha vingut donada per un tall en un cable de fibra en la xarxa que enllaça la Cerdanya i l’Alt Urgell.

L’afectació es va produir dimecres a primera hora del matí i segons ha explicat la companyia de seguida hi va enviar un equip d’operaris per resoldre l’incident. Es dona la circumstància, però, que el tall es va produir en una zona forestal de difícil accés, de manera que les primeres prediccions de poder resoldre l’avaria durant el mateix dimecres es van esvair al llarg de la jornada fins al punt que ahir dijous tampoc no van poder garantir que avui divendres es podria recuperar el servei. El tall afecta nou municipis entre Bellver i la Seu d’Urgell, amb poblacions com ara Prullans, Martinet, Montellà, Lles de Cerdanya, Arsèguel o Pont de Bar , entre d’altres.

Segons han explicat des de Telefonica, el tall afecta un cable de 25 fibres que no tan sols dona servei a clients particulars sinó que també a altres empreses operadores que utilitzen la xarxa de la companyia. Això comporta que tant veïns particulars com professionals, empreses i establiments comercials tinguin problemes per connectar-se a internet, per parlar o que simplement no tinguin connexió. Durant la jornada de dimecres Telefonica va informar que era optimista pel que fa a la resolució de l’incident, però a última hora els operaris van evidenciar que la sol·lució tardaria en arribar perquè requereix la substitució d’un tram llarg de cablejat. En aquest sentit, fonts de la companyia han apuntat que cal renovar un tram entre dues poblacions i , per tant, la normalització del servei es podria posposar encara més enllà de divendres, segons han apuntat aquest dijous al matí. El tall en el cable ha afectat 67 grans clients, 192 acecessos de connexió ADSL i 34 altres empreses vinculades .

L’avaria s’ha produït el principi del mes d’agost, quan la Cerdanya i el Pirineu inicien la temporada turística forta de l’estiu. En aquest sentit poblacions com Bellver de Cerdanya o Martinet tripliquen aquests dies el número de població, amb la qual cosa la incidència ha causat molta més repercussió tant en l’àmbit domèstic com en el del turisme. Es dóna la circumstància, a més, que el sobtat augment de població fa alentir també les connexions a internet a través de la xarxes de telefonia mòbil, amb la qual cosa les alternatives que els usuaris busquen a la connexió d’internet per cable també resulten més dificultoses. La companyia telefònica no ha ofert una estimació del número de clients afectats pel tall en la prestació dels serveis, per bé que sumen centenars donada l’afectació el nou poblacions, molt es de les quals són turístiques, entre la Cerdanya i l’Alt Urgell.