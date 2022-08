L’Oficina Jove de la Cerdanya ha anunciat que subvencionarà una part de la formació del curs de director de lleure infantil i juvenil per a aquelles persones empadronades a la Cerdanya que vulguin adquirir aquesta titulació. Des del Consell Comarcal han apuntat que el curs s’oferirà els caps de setmana del 17 de setembre al 30 d’octubre en format presencial. La formació s’impartirà a través de l’escola dedicada a l’educació i el lleure escola lliure el Sol a un preu de 275 euros. En aquest sentit, des de l’òrgan comarcal han remarcat que el curs subvencionat per l’Oficina Jove és únicament el que es realitza de manera presencial en caps de setmana a Bellver de Cerdanya. Per poder fer la formació cal tenir 18 anys complerts a l’inici del curs així com disposar del títol de monitor de lleure expedit per DGJ o acreditar tenir altres titulacions superiors o dos anys d’experiència en l’àmbit del lleure.