La Diputació de Girona ha aprovat destinar gairebé un milió d’euros aquest any 2022 a una partida que ha de servir per garantir el servei de secretaria intervenció als municipis petits de la demarcació. Aquesta línia d’ajudes permet als consistoris més petits afrontar la despesa d’una figura de la legislació catalana clau en la gestió municipal. Així, segons ha detallat la mateixa Diputació, la subvenció beneficiarà els municipis cerdans de Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Meranges i Urús. Tal com ha detallat l’òrgan provincial, s’han pogut acollir a aquesta nova línia de subvencions els municipis de menys de mil habitants o els que superin lleugerament aquesta xifra però tinguin un pressupost igual o inferior a 1.500.000 euros. Segons es va establir en les bases reguladores, aquest any cada ajuntament podrà rebre, com a màxim, 10.000 euros.