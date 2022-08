Reurbanitzats els carrers de la primera corona del centre, l’Ajuntament de Prullans treballa aquests primers dies d’agost en les obres de remodelació de la plaça Major per tal d’encarar ja la recta final del projecte de reforma del nucli antic.

Els operaris treballen en la instal·lació dels serveis i xarxes subterranis que creuen la plaça Major per tal de tornar-la, després, a pavimentar amb el nou disseny que ja s’ha aplicat a altres espais urbans en aquest projecte. En aquest sentit, alguns dels vials que connecten la part oriental del poble, on hi ha l’Ajuntament i l’escola amb la plaça central i l’església, ja presenten el nou format urbanístic, amb un carril al mig de formigó per al trànsit i uns laterals amb pedra per al pas dels vianants. L’actuació ha consistit en l’aixecament de l’asfalt del carrer Major, el carrer de la Torre, la plaça Major i el carrer de la Plaça per tal de donar al conjunt del nucli antic un aspecte més rústic de muntanya. Igualment, les obres serveixen per crear la nova xarxa d’aigües residuals, separada de la d’aigües pluvials, per tal de poder construir després la nova depuradora local a partir d’un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua. L’Ajuntament de Prullans s’ha acollit a una línia de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis, que li ha permès finançar 370.000 euros dels 462.000 euros totals que ha suposat la inversió del projecte. La previsió del consistori és que les obres puguin enllestir-se pròximament.