El Grup de Recerca de Cerdanya ha estrenat el cicle «A l’estiu, recerca’t» amb una conferència del professor de Ciències Polítiques i llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques Joaquim Colominas. La xerrada, que portava per títol, «Per una llei electoral del i per al s. XXI», va servir per explicar que el sistema electoral català és molt ineficient per molts motius: els escollits es deuen bàsicament al partit i només es recorden del poble quan arriben les eleccions, segons han explicat des del Grup de Recerca. Després de repassar altres sistemes electorals europeus, com els uninominals, que posen en contacte els electors amb els seus elegits, com passa al Regne Unit, Colominas va exaltar les virtuts del sistema proporcional personalitzat alemany, a qui posava com a referència per a un futur sistema electoral català.