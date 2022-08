Tres explotacions obren les portes en unes noves visites a pagès al Cadí-Moixeró

El cicle d’estiu de Betula celebra la segona edició amb novetats importants: enguany es faran visites a pagès al Cadí-Moitxeró. Des d’aquest dijous, tres explotacions obriran les seves portes per donar-se a conèixer. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la cooperativa L’Arada, organitzadora principal d’un cicle d’estiu variat.

Les visites es realitzaran durant aquest agost a explotacions de les tres comarques del Cadí. El representant del Berguedà serà Cal Andreuet de Gósol, el de la Cerdanya serà Mas Cal Gintó de Das, i a l’Alt Urgell es visitarà la Ramaderia Ca l’Andreu d’Alàs i Cerc.

L’assistència a les visites és gratuïta, i només cal inscriure’s enviant un correu electrònic. S’ha de fer, a tot estirar, tres dies abans de la visita, per motius logístics. «Fa bona pinta», diu sobre la participació el membre de la cooperativa Ferran Canudas.

El responsable detalla que l’objectiu del cicle d’estiu és fomentar espais de debat i reflexió col·lectiva, així com recollir propostes per a implementar, com han fet amb algunes de l’any passat. En l’edició d’enguany s’hi ha incorporat la Cerdanya, mentre abans treballaven amb Berguedà i Alt Urgell.

«L’objectiu és consolidar el teixit social que vam fer a través de les entitats», diu Canudas. I és que detalla que ara s’han proposta també acompanyar a les iniciatives i al teixit social que ho requereixi, sigui a nivell econòmic, d’assessorament tècnic, etc.

Visites a les explotacions

Aquest dijous debutarà el representant del Berguedà. Cal Andreuet és una explotació agroramadera ecològica de Gósol, que vol recuperar camps, cultius i fruiters. Combina la producció d’horta, de pomeres de varietats locals i suc de poma, plantes i herbes del Pedraforca, i ramaderia extensiva d’eugues i poltres. La visita es realitzarà a les 10:30 h a Sorribes.

Ja a la Cerdanya i l’Alt Urgell, les visites se celebraran en els dos següents dimecres. El dia 17 d’agost, es visitarà el Mas Cal Gintó de Das, a partir de les 11 del matí. Es tracta d’una explotació familiar amb agrobotiga, que ven directament tot allò que produeix. S’hi pot trobar carn ecològica de vedella i xai, ous de les seves gallines i pomes, així com verdures de temporada.

Segons ha detallat Canudas, és una iniciativa interessant perquè forma part de l’Associació Agroalimentària de Cerdanya, i li dona «un plus» el fet d’estar integrat en una xarxa com aquesta. A més, és una producció diversificada, no només centrada en la carn: «En aquests moments de canvi climàtic, si no diversifiquem, difícilment acabaran sent viables».

Les visites les tancarà Ramaderia Ca l’Andreu, d’Alàs i Cerc, dimecres 24 a les 11 del matí. En aquest cas, és una explotació ramadera familiar. Està especialitzada en vedella ecològica, de la raça Bruna del Pirineu i Angus.

Es tracta d’una productora que va participar en les xerrades de l’any passat sobre pagesia d’aquest cicle d’estiu. A partir d’allà es van conèixer els projectes, i s’ha quallat la col·laboració.

Cada productor adaptarà la visita a la seva explotació. Mentre el cas de Gósol el negoci és més extensiu, a les explotacions de la Cerdanya i l’Alt Urgell està més recollit, segons ha detallat Canudas. I en cada visita es farà un petit tast de productes, a tall de conclusió.