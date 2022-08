La Cerdanya gairebé duplica el consum d’aigua de boca a l’estiu

L’augment de població, així com el reg de jardins, comporta un ressenyable augment de subministrament d’aigua de boca a la Cerdanya durant els mesos d’estiu. La majoria de municipis de la comarca tenen un pic de demanda, coincidint amb els estiuejants a segones residències, càmpings, allotjaments turístics i demès. Evidentment, a l’equació també hi intervenen les altes temperatures.

Segons les dades d’Agbar, que presta servei a 9 municipis de la comarca (vegeu infografia), a l’estiu s’arriba pràcticament a doblar el consum respecte a mesos com el novembre o febrer. Quan se’n consumeix menys, el servei subministra uns 175.000 m3, mentre que, en aquests dos mesos estiuencs, s’arriben a pics que superen els 300.000 m3, com aquest juliol, on s’han superat els 315.000 m3. El consum fora dels mesos turístics no supera els 200.000 m3.

Si ens fixem en el passat agost, es van superar els 306.000 m3 en el total d’aquests pobles. El juny d’enguany s’ha arribat als 276.000 m3, mentre al juliol s’han superat els 315.000 m3. D’aquesta manera, en el context actual de sequera i amb onades de calor, l’agost d’enguany podria superar l’anterior, com ha fet el juliol de 2022.

Pel que es refereix a les dates nadalenques, la demanda puja, però no tant, ja que són menys dies i sense sumar el reg. Desembre i gener se situen per sobre dels 200.000 m3: El desembre de 2021 supera els 202 mil, mentre aquest gener es va acostar als 210 mil.

Les causes

El responsable d’operacions de Catalunya Central d’AGBAR, Jordi Besora, atribueix aquest augment essencialment als diversos estiuejants, al turisme i al reg de jardins. El responsable es refereix especialment a les segones residències, de gent adinerada amb grans zones enjardinades.

«És gent que s’ho pot permetre. Tenen jardiners professionals per regar i volen tenir la gespa perfecta. No es tracta de criminalitzar a ningú, però la realitat és aquesta», relata Besora, afegint que també hi ha molt consum per les zones verdes públiques, però clarament en menor mesura.

El responsable critica aquest augment i concentració de consum en els moments on n’hi ha menys, especialment en una època de sequera com l’actual. Recorda que la Cerdanya utilitza la capçalera del Ter, sense utilitzar embassaments pròpiament. Per això, assegura que pressionen ajuntaments per posar bans per sensibilitzar la població: «Costa molt, ningú vol renunciar a la imatge de Cerdanya verda», lamenta.

El perill de relacionar el consum amb els habitants

Cal ressenyar que l’ACA no publica els habitants equivalents de la Cerdanya. És a dir, no se sumen segones residències, hotels, càmpings, albergs, pensions, i el pes del consum ramader i industrial. Per això, si només s’agafen els residents regulars, surten unes dotacions «descomunals» per habitant.

L’ACA només publica dades de les conques internes, però no per les unitats d’explotació de la Confederació Hidrogràfica del Ebre (CHE).