Puigcerdà acollirà a partir de demà el Summerfest Cerdanya, un esdeveniment que pretén convertir-se en un referent a la comarca, segons els organitzadors Clipper’s Live i El Badiu. Antonio Orozco, Dani Martín, Lola Indigo o Els Pets són alguns dels artistes que trepitjaran l’escenari de la capital cerdana fins al 27 d’agost.

Però no només per la Cerdanya està pensat, sinó que l’objectiu és arribar també al públic català en general, així com al de fora de Catalunya. «Hem d’obrir les nostres ments», diu Juli Guiu, president del grup Clipper’s, apuntant que, a més del francès, esperen atreure en un futur el públic anglès.

I és que el festival ha arribat per quedar-se «molts i molts anys». «Ens encanta la Cerdanya. Molts dels que treballem en el projecte portem estant aquí des de petits. És una il·lusió», relata Guiu.

Detalla que han tingut «una gran rebuda» per part de l’Ajuntament de Puigcerdà i hi ha un acord amb la propietat dels terrenys pels propers cinc anys: «I esperem que en siguin molts mes».

El cartell l’inaugurarà Antonio Orozco (dissabte 13 d’agost), seguit de Nil Moliner (14), El Pot Petit (18), Dani Martín (19), Lola Indigo (21), Sergio Dalma (25), Els Pets (26) i Taburete (27). Tots els concerts seran a les 9 del vespre, menys El Pot Petit, a les 7. L’objectiu era doble: agafar els líders de cadascun dels seus gèneres i el màxim ventall de públic, diuen.

El debut del Summerfest Cerdanya coincideix amb un altre festival -també- de gran format, el Cerdanya Music Festival.

El responsable ha volgut deixar clar que «tothom té el seu espai», «acostumat a la Costa Brava, on hi ha molts festivals». I és que l’empresa promotora de l’esdeveniment és la mateixa que s’encarrega d’organitzar el Festival de Cap Roig, el Suite Festival o el Caixabank Polo Music Festival. «Hi ha espai per a tothom i tothom ha de fer el que cregui. No mirem de reüll, ni pel retrovisor», assegura.

L’organització celebra que ja ha venut el 60% de les entrades. En bona part, gràcies a l’augment que s’ha notat aquesta setmana, a mesura que s’acosten les dates.

A banda d’actuacions musicals, la programació també inclourà activitats per a grans i petits, amb zona infantil, vespres temàtics, «una zona de restauració molt amplia» i un village, entre altres. I el gran escenari on, «només girar-te, veus la Cerdanya».

Tot plegat tindrà lloc en un espai a l’aire lliure, envoltat de natura i paisatge. La zona s’ubica a peu de carretera, al camí de Sant Marc.

L’organització afronta el debut amb molta il·lusió i molt contents amb el projecte. Estan ultimant els detalls -essencialment decoració, alguna il·luminació i la zona del village. «Estem molt il·lusionats i contents amb el projecte».