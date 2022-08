A banda del canvi de data, els organitzadors ara tenen les mirades posades en la decisió de la Unesco. La població i la comarca resten a l’expectativa de conèixer si es converteixen, a finals d’any, en Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

I és que la Comissió de la Unesco ha informat que la candidatura multinacional El ràfting amb fusta, presentada per Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, serà considerada per a la seva inscripció a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el pròxim mes d’octubre a París. A Catalunya en formen part tant els Raiers de Nargó com els de la Pobla de Segur i el Pont de Claverol.

La decisió definitiva s’anunciarà el mes de desembre a la reunió del Comitè Intergovernamental de la Unesco a Marràqueix. Es portarà a terme entre el 28 de novembre i el 3 de desembre.

«L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre se suma als esforços que està fent la International Association of Timber Raftsmen (IATR) per tal que el resultat sigui un èxit i encarem aquesta 33a edició amb il·lusió», diuen els protagonistes en un comunicat.

En cas de ser reconeguts amb aquest prestigiós reconeixement, aquest desembre es convertirien en la quarta festa catalana que el rep. Prèviament, ja han estat reconeguts la Patum de Berga, els castellers i les falles dels Pirineus.

El president de l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre, Àlex Ferré, destaca que aquesta distinció serviria per reconèixer i situar en el mapa dues poblacions petites i una comarca com l’Alt Urgell. «Seria constatar i continuar la festa», afegeix, i remarca que ajudaria a preservar-la.

Des de l’associació i la localitat alt-urgellenca l’optimisme és evident de cara a aquesta data. Especialment en estar emmarcats en una candidatura multinacional, «amb molts països al darrere».