Acostumats a aprofitar el mes d’agost per fer l’agost

La Cerdanya acostuma a aprofitar l’agost per fer l’agost. La capital està pràcticament a vessar, però alguns negocis noten la contingència econòmica pel futur incert. Generalment, confien que la campanya millori aquesta segona quinzena.

Dissabte, la majoria de terrasses del centre de Puigcerdà començaven a omplir-se ja a l’hora d’esmorzar. Altres visitants aprofitaven la fresca de primera hora asseguts als bancs: els dies es preveien novament calorosos.

A la cafeteria Nord-est els costa trobar un moment per respirar. La propietària, Marta García, creu que aquest estiu és molt similar al de l’any passat quan «va sortir molta gent de cop». Han notat un pic aquest pont, que preveuen mantenir. Compensen la disminució de clientela local amb més turistes francesos.

Filipe Custodio, del bar-restaurant Central, diu que entre els seus clients també hi ha turistes russos, xinesos i anglesos. Estan treballant bé, però la gent es modera amb la despesa. «M’estan espantant molt», afegeix, tanmateix, sobre el volum de feina que esperen tenir els propers quinze dies. En canvi, a la xurreria Raquel temen que aquesta segona quinzena d’agost no sigui tan bona. Han treballat molt les darreres setmanes, i auguren que ara anirà de baixada. Malgrat tot, «és millor que l’any passat», assegura la propietària Nieves Contreras.

A mig matí, s’omplen botigues d’alimentació. Algunes fleques no donen a l’abast. Al forn de pa Palau troben a faltar clients, amb ceretans de viatge i amb menys estiuejants. Però esperen recuperar-se aquest mes, diu Hanani Eladha. A la pastisseria Gil sí que han recuperat nivells prepandèmics, i també esperen viure dues setmanes fortes.

Margarita Cordova és propietària de llaminadures Alfi des de l’1 d’agost: diu que ha treballat més del que s’esperava. La ubicació és bona: a unes passes del centre. Un client francès demana «tabac amb nicotina» a l’estanc del carrer Major, on creuen que la temporada actual és similar a la d’abans de la pandèmia. Però, insisteixen que, tot i haver-hi molta gent, hi ha poca despesa. Hi coincideix especialment Eva Navarrete, de la botiga de moda femenina Nu.2: «Hi ha molt volum de gent, però les vendes no estan sent tan bones. La gent té una mica de por». Espera que ara arribin estiuejants de segones residències.

Martín Comamala, del restaurant 539 Plats Forts, aixeca el telèfon per dir «no» a uns clients. El seu local és petit, ell és l’únic treballador i no dona a l’abast. I espera que es mantingui així durant tot el mes. Al restaurant Emma, el propietari Marc Pérez creu que el negoci no funciona tan bé com l’any passat. «Hi ha gent, però gasta poquet». Pensa, però, que ara millorarà.

Entrat el migdia s’ajunten els últims esmorzars amb els primers vermuts. D’altres obren la gana al llac de Puigcerdà fent un beure o fent una volta amb canalla, amb bici o barqueta. Puigcerdà és una localitat turística que espera acabar de fer l’agost aquesta segona quinzena.