La Cerdanya recobra el pols turístic i confia arribar a xifres del 2019

Pont de recuperació turística a la Cerdanya. La comarca ha aprofitat l’encadenament de tres dies festius enmig del mes d’agost per intentar recobrar el pols previ a la pandèmia de la covid-19 i espera –com és habitual– una bona segona quinzena.

No obstant, no és del tot clar que enguany s’acabin assolint xifres prepandèmiques. Per bé que el dibuix de la corba és similar, amb un pic a partir de mitjans d’agost i una segona quinzena més forta, sembla que la progressió s’ubica un xic per sota dels anys previs al virus.

A diferència del que va passar els anys 2020 i 2021, amb restriccions i l’aposta (obligada) de molts pel turisme de proximitat, ara els visitants podrien haver optat per fer viatges més llargs i internacionals. La pregunta és: els habituals tornaran a estiuejaran un parell de setmanes a la Cerdanya abans de recuperar la rutina?

Segons la presidenta de l’Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, el màxim d’ocupació hotelera i d’allotjaments s’ha aconseguit durant aquest pont, i s’espera que es perllongui fins a finals de mes. Si més no, durant aquesta setmana que entrem.

En concret, aquest cap de setmana s’ha situat al voltant del 85 % d’ocupació, unes xifres properes a les d’abans de la pandèmia per aquestes dates. Essencialment, el turista ha estat català, segons diu.

La setmana passada ja es va notar més moviment. «La gent ha anat a la platja i ha fet els seus viatgets», i ara anirà a la Cerdanya a rematar les vacances. Tot i això, fins ara les xifres són encara inferiors a les d’abans del coronavirus, per la qual cosa resten pendents de com evoluciona la segona meitat de mes.

Una de les constants és una reducció dels àpats. Hi ha menys demanda perquè «hi ha una mica més de contenció econòmica», apunta.

Per la seva part, la restauració de la comarca també està molt pendent dels pròxims quinze dies. La presidenta de l’Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, Nati Bover, lamenta que la primera quinzena ha estat una mica irregular, com és habitual, però «no gaire com hauria d’haver anat». «Juny i juliol han estat més fluixets que abans de la pandèmia. Molts establiments també aprofiten per fer vacances, però no s’ha treballat gaire. Ens costa molt d’arrencar», relata.

«Hi ha dies que treballes molt bé i dies que no treballes gaire, migdies molt macos i nits buides. Quan hi ha festivitats com aquestes, ens agrada fer un ple», detalla la responsable sobre els pròxims 15 dies.

Els restauradors coneixen el client, que és de proximitat, mentre ara hi ha hagut més estranger, especialment francès, segons Bover. Tot i això, hi ha hagut molt turista d’apartament i, per tant, no tant consumidor de restaurant.

Tot i això, com en els anys previs a la pandèmia, insisteixen que la segona quinzena pot anar millor. Considera que la gent ja ha marxat a l’estranger o a la platja perquè «ara hi ha molts fronts oberts, no hi ha limitacions», i podria passar ara la segona part del mes a la Cerdanya.

Això no obstant, destaca la incertesa amb l’inici una setmana abans del curs escolar, que pot fer avançar el retorn dels estiuejants de la Cerdanya: «Estem una mica a l’expectativa», reconeix. «No sabem si marxaran abans i ja no tornaran, o si tornaran el cap de setmana, o si tindrem un canvi de client més adult». Bover també lamenta els xàfecs constants especialment a les tardes d’estiu, a una hora que «fan una mica de mal, sobretot als bars i restaurants, especialment amb terrassa», en haver-hi una interrupció entre les 2 i les 3.

A més, reconeix por de les males perspectives econòmiques que alguns preveuen per a després de l’estiu, quan s’espera un període «de pena»: «Fa mesos que ens estan espantant. No és com altres anys».

La falta de personal que s’ha notat especialment a les zones turístiques de la costa no ha arribat a la Cerdanya, on «més o menys tothom ha pogut cobrir la plantilla». Bover diu que ells tenen un sistema diferent, amb personal més estable, en estar oberts durant tot l’any, a diferència de molts establiments de la costa. «Aquí, qui no ha cobert, ha reduït».

Consultes turístiques

A l’Oficina de Turisme de la Cerdanya les consultes han baixat respecte dels dos darrers anys en els mesos de juliol i agost. Tot i això, es tracta de dades «poc representatives de tot el sector turístic». «No vol dir que hi hagi poca recuperació, s’hauria de fer un estudi ampli per extreure conclusions fiables», puntualitzen. «Hi ha demanda i recuperació, però hi ha moltes variables que cal tenir en compte», afegeixen.

Si ens fixem en el mes de juny, però, les consultes (presencials, telefòniques, telemàtiques i WhatsApp) han augmentat. El 2020 se’n van fer 117 (encara amb restriccions), mentre que el 2021 van ser 248 i, enguany, se n’han fet 267.

Però el juliol i, especialment, l’agost, la cosa canvia. El mes passat van ser 429 les consultes, menys que l’any 2022 (490) i també el 2021 (479). Pel que fa al mes d’agost, encara en curs, se n’han dut a terme 320, segons dades de finals de la setmana passada. La progressió apunta que podrien ser menys que el 2020 (1.109) i el 2021 (986).

Es podria atribuir al fet que en els darrers dos anys de pandèmia hi havia més turisme de proximitat, molt associat a la salut, el benestar i l’aire lliure, i que busca espais menys massificats. Amb l’eliminació de restriccions, la gent podria haver triat viatges a l’estranger i creuers.

Una altra de les hipòtesis que apunten és que la gent s’ha acostumat a fer consultes per canals telemàtics, WhatsApp o consultant directament les webs turístiques. Noves formes de comunicació i de cercar informació derivades de la pandèmia, que han disminuït «sensiblement» les consultes presencials.