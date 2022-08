La Seu d’Urgell preveu enllestir la seva feina per la construcció del nou hospital al mes de setembre. L’Ajuntament ha aprovat en les darreres setmanes els projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels terrenys on s’ha d’ubicar (SUD) per poder fer la cessió al Departament de Salut.

La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament ambdós projectes per a poder fer realitat el nou hospital comarcal, que s’ubicarà al costat del Parc de Bombers. Gràcies a tot plegat, també s’hi podran ubicar centres comercials, a l’altra banda, la nord. Concretament, l’executiu municipal ha aprovat recentment tres al·legacions de particulars al desenvolupament urbanístic del lloc en la reparcel·lació, i ha tirat endavant el d’urbanització gràcies als informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro i el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que és el titular de l’N-260). Abans de tot plegat, ara el que caldrà és inscriure les finques al Registre de la Propietat, que es podria fer el 8 de setembre, finalitzat el termini d’exposició pública. «Estem treballant perquè sigui el més ràpid possible», ha avançat a aquest diari l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana. Aquest serà el darrer pas abans d’aprovar la cessió formal a CatSalut. Es tracta d’una decisió que es podria prendre en el plenari del mes de setembre, previst pel dia 12, moment en el qual la tasca del consistori quedaria enllestida. 44 milions d’euros d’inversió El Departament destinarà aleshores uns 44,3 milions d’euros que té reservats, provinents dels fons europeus Next Generation. Per a no perdre’ls, cal que l’ajuntament de La Seu segueixi els tràmits amb celeritat, una cosa que el consistori assegura que està fent i per la qual no pateix. Salut haurà de presentar el projecte executiu, que també serà revisat: El Departament ja té a punt el pla funcional detallat sobre el nou hospital que acollirà la localitat. L’alcalde de La Seu ha assegurat que han estat parlant amb CatSalut, alhora que han fet un treball amb experts, per veure què era el que s’hi ajustava més. Aquestes modificacions han afectat la peça sud del terreny, que és on anirà al nou hospital, però també al nord, una zona que està catalogada per a superfícies comercials. El batlle insisteix que es tracta d’una iniciativa privada. Una reivindicació històrica El nou hospital de La Seu d’Urgell era una «reivindicació històrica», recorda Viaplana. No va ser fins a la passada tardor quan Salut va manifestar la seva «predisposició» a fer-lo realitat, afegeix. En aquell moment, el Departament va requerir un terreny d’uns 15.000 metres quadrats, i el sector SUD-1 era l’única opció disponible aleshores, segons ha assegurat l’alcalde. I és que el planejament general ja preveia un desenvolupament en aquella zona, per la qual cosa es va procedir a la modificació del pla parcial per ajustar la peça urbana al que es requeria i poder disposar del terreny.