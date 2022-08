Puigcerdà ha inaugurat avui oficialment les obres d'ampliació de la zona infantil i la sala polivalent de la Biblioteca Comtat de Cerdanya. Ho ha fet en el marc de la visita institucional del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, a Fontanals de Cerdanya, Llívia i la capital de la Cerdanya.

"Col·laborem en aquests projectes educatius i culturals perquè aquesta és la nostra raó de ser: ser al costat dels ajuntaments de les comarques gironines per ajudar-los a executar projectes que consideren prioritaris i que, sens dubte, aportaran beneficis als ciutadans", ha destacat el president. També hi han participat el vicepresident segon i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira; el director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calataiud, i la directora de la Biblioteca Comtat de Cerdanya, Maria Àngels Terrones.

El nou espai ocupa la planta baixa de l'edifici de Sant Domènec, al passeig Deu d'Abril, i inclou una zona infantil temàtica centrada en la llegenda de la Vella de l'Estany i una sala polivalent per a actes culturals. A l'espai que abans es destinava a la biblioteca infantil, el primer pis, ara s'ubicarà la Col·lecció Pirineus i acollirà tota la bibliografia del territori. "Se'ns havia quedat comprimit l'espai" per als infants, reconeix el regidor de Cultura i Festes, Àlex Rubio.

D'aquesta manera, s'ha adaptat la zona infantil a un lloc més amè i amb decoració i ambientació pensat per aquest públic, ha detallat el regidor. En concret, hi ha molt de color i està ambientada en la llegenda de la Vella de l'Estany, amb unes barquetes al centre perquè els infants hi puguin seure, entre altres elements identificatius.

Pel que fa a la zona polivalent, es tracta d'una sala de conferències que "anirà molt bé tenir al centre". "La majoria la fèiem en el Museu Cerdà, en una sala prou gran, que a vegades no feia falta que ho fos tant per fer certes coses", diu el regidor.

En aquest cas, es tracta d'una sala sense butaques fixes, per la qual cosa es pot adaptar a qualsevol mena de presentacions o conferències, alhora que pot servir per exposicions. "Serà totalment polivalent", afegeix el responsable.

Un cop finalitzades les obres pertinents, ara fa poques setmanes es va entregar la senyalística i part del mobiliari destinat. "Falta algun detallet puntual", explica. Detalla, per exemple, que cal canviar encara algun armari i l'equip de so de la sala de conferències polivalent. Tot i això, gràcies als treballs les noves zones ja funcionen des de després de la setmana cultural, al mes de juliol.

Les obres s'han pogut fer especialment gràcies al suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha aportat 400.000 euros, mentre la Diputació de Girona també hi ha invertit 40.342,21 euros, per mitjà del Servei de Biblioteques. Així, previsiblement, quan es doni totalment per enllestit l'espai l'Ajuntament de Puigcerdà només hi haurà de posar 4.625,87 euros.

Visita al teatre del Casino Ceretà

Posteriorment, les autoritats han visitat avui el teatre del Casino Ceretà, que l'Ajuntament de Puigcerdà va adquirir el desembre passat. L'import total de l'operació pactada amb l'Associació Casino Ceretà va ser d'1.164.000 euros, i la Diputació de Girona la va subvencionar amb 500.000 euros.

Amb aquesta adquisició, Puigcerdà disposa ara d'un equipament públic al centre, que permetrà fomentar una programació més estable d'arts escèniques i música al llarg de l'any; assegurar la continuïtat i preservació de l'equipament, i posar-lo a disposició de les entitats del municipi.

Finalment, a la tarda, Miquel Noguer i Albert Piñeira han visitat les instal·lacions del festival de música Summerfest Cerdanya, al camí de Sant Marc de Puigcerdà. L'esdeveniment té lloc fins al 27 d'agost, i també inclou oferta gastronòmica, un market i activitats diverses.