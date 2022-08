El ple del Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat aquesta setmana una moció de sol·licitud de programació d’actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies. Ho va fer amb consens del territori i unanimitat política en el plenari, davant un problema endèmic que arrossega la comarca.

Es tracta d’un eix important per a moltes comarques que se’n beneficien, segons detalla Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i vicepresident segon de l’ens comarcal. En concret, l’eix Barcelona – Osona – Ripollès – Cerdanya, el qual també té influència sobre la Garrotxa. «En tots els fòrums que podem, reclamem la millora de la línia i les inversions necessàries en el tram nord», afegeix.

Amb tot, l’Oficina Tècnica de l’R3 hi valora com imprescindible la programació de noves actuacions per al quinquenni 2026 – 2030 del Pla de Rodalies. En aquesta moció, proposa diferents accions concretes: «Intenta ser detallada i concreta, fugim de fer mocions genèriques. És una moció molt treballada i de consens territorial», insisteix Piñeira.

En aquest sentit, el text -també presentat en altres comarques- proposa les actuacions de l’Estudi Informatiu del desdoblament del tram La Garriga – Centelles; la Nova estació Torelló – La Garrotxa i l’habilitació de l’estació actual de Torelló com a capçalera de serveis; el Nou taller i la platja de vies d’estacionament a Ripoll; la reobertura de vies desviades com a punts d’encreuament entre Torelló i Puigcerdà (amb l’objectiu d’augmentar la freqüència i reduir els temps); I la reobertura de la via d’ample estàndard entre Puigcerdà i la Tor de Querol.

En el darrer cas, la reobertura permetria anar de la capital de la Cerdanya a la Tor de Querol amb dues vies, l’ample ibèric i l’ample europeu. Així, es proposa que que els serveis operats per l’SNCF (empresa francesa) tinguessin la capçalera sud a Puigcerdà.

A més, detalla Piñeira, això permetria que l’estació cerdana fes de node de comunicacions: «Quan dissenyes els transports, ho fas amb la idea que faci de xarxa». I és que a l’estació s’hi ubicarien els trens francesos i de la Renfe, les línies de l’Alta Cerdanya a Puigcerdà amb parada a l’estació, els autobusos, la parada de taxis i el servei de taxibus.

Així, el plenari comarcal va acordar dimecres donar suport a les cinc actuacions definides per l’Oficina Tècnica de l’R3 al tram nord de la línia, fer-ne el seguiment i vetllar pel seu avenç; Instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Govern, a Adif i a RENFE a programar les cinc actuacions definides amb la màxima agilitat i de forma coordinada amb les actuacions del Pla de Rodalies; Demanar a les institucions, entitats i associacions de les poblacions i comarques de l’àmbit d’influència del tram nord de la línia de l’R3 que se sumin i adhereixin a aquest acord; I notificar aquest acord als diferents ens implicats en l’assumpte.

El vicepresident segon del Consell Comarcal destaca que es tracta d’una moció «realista» pel que fa a les necessitats, i reconeix que «un punt ambiciosa en algunes coses». «Hem de fer que no sigui de segona o tercera, sinó una línia d’excel·lència integrada amb altres línies de mobilitat. I que permeti millorar connexions amb la resta d’Europa», argumenta.