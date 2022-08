Puigcerdà espera més gent a la Festa de l’Estany de recuperació

«Si no fa mal temps, aquest any hi haurà més gent que l’any 2019 a la Festa de l’Estany». Així de contundent es mostra el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Puigcerdà, Àlex Rubio, amb aquesta esperada festa a la capital de la Cerdanya. Se celebrarà entre aquest dilluns 22 i fins al diumenge 28 d’agost, amb els actes centrals al cap de setmana.

Segons el responsable, a la majoria d’actes d’aquest estiu queden curts respecte a la previsió d’assistents: «Ens ho estem trobant a tot arreu». Això sí, «l’únic que podria fer que no fos un èxit» és la irregular meteorologia estiuenca de la comarca.

Rubio celebra «recuperar la normalitat» després de la pandèmia i destaca que s’ha ampliat tant l’oferta com la demanda de l’activitat cultural i festiva del juliol i l’agost. «Tothom en té moltes ganes, les entitats i la gent», diu.

Enguany la Festa de l’Estany recupera activitats durant tota la setmana, no només centrades en el cap de setmana. Després de no celebrar la festa el 2020 i fer-ho l’any 2021 amb restriccions, amb una plantada de carrosses i cancel·lant el piromusical, enguany se celebrarà amb totes les lletres.

No només no hi haurà ja restriccions pel coronavirus, sinó que tampoc n’hi haurà de relacionades amb la sequera. Gràcies a les darreres pluges, ja no hi ha el risc del Pla Alfa al territori. No obstant això, Protecció Civil i Bombers estan previnguts per qualsevol incident, i hi ha un pla d’autoprotecció pel piromusical.

Tornen els premis

Aquest 2022 la rua de carrosses recupera els premis, ja que l’any passat només es van mantenir les subvencions. «No tenia sentit fer premis l’any passat, ja que no era un any amb normalitat, i les carrosses no podien donar el 100%», justifica el regidor sobre el canvi d’aquesta edició.

Amb aquesta modificació, cinc premis passen de ser de fraccions de 200 euros a 250. Així, en compte de premis de 200, 400, 600, 800 i 1.000 euros, enguany seran de 250, 500, 750, 1.000 i 1.250 euros. Pel que fa als premis nocturns, es mantenen en 300 i 600 euros.

També s’ampliarà la subvenció per a la confecció de les carrosses, passant dels 1.000 euros de 2019 als 1.250 de l’any passat, fins als 1.500 d’enguany. «Amb l’encariment de materials i factures, tenia sentit posar més diners. És l’activitat principal i on hem de gastar més», argumenta el responsable.

La rua comptarà amb 11 colles carrossaires (ja que cada colla pot portar més d’una carrossa), a més de les comparses i carrosses pròpies del consistori. Per bé que han plegat dues carrosses que havien participat en els darrers anys, n’ha aparegut una de nova.

Coincidència amb el festival

La resta d’activitats també es preveuen amb completa normalitat. A banda dels actes tradicionals, destaquen els concerts. En aquest cas, n’hi haurà per als més menuts, amb Reggae per Xics, i els protagonistes seran dijous Obeses, divendres Miki Núñez i dissabte amb el concert tribut a Raffaella Carrà: Hola Raffaela i el xou de versions i DJ amb Tindercat Puigcerdà.

Per Rubio, la coincidència amb el Summerfest Cerdanya, el festival musical de gran format que se celebra a la capital de la comarca, suposa un «suport» i no un «entrebanc». «Ens complementem molt bé. És una proposta molt positiva, no només per Puigcerdà sinó per la comarca», destaca.

El regidor posa en valor la coordinació amb el festival per no encavalcar públics ni horaris. De fet, l’únic concert que coincideix amb data és el de Miki Núñez amb el de Els Pets al Summerfest. «Tenen un públic que li podria interessar els dos concerts», reconeix. En qualsevol cas, no hi ha activitat simultània, i es pot assistir als dos espectacles.