Els contratemps no han impedit que el Cerdanya Music Festival superes enguany les xifres de la seva primera edició. L’esdeveniment ha reunit a més de 16.000 assistents a Llívia, la nova ubicació del festival, en aquesta segona edició celebrada entre l’11 i el 20 d’agost. Es tracta d’unes xifres d’assistència que superen les dades de l’any passat, quan es van reunir 15.000 persones en 10 nits.

God Save the Queen, Stay Homes, Joan Dausà o Sara Baras han estat alguns dels concerts que s’han realitzat durant nou nits en aquest indret de la Cerdanya. L’ocupació mitjana en aquests espectacles ha estat d’un 73%.

Els responsables de l’esdeveniment celebren que la gent els ha fet confiança després de la primera edició, coneixent ja el tarannà del festival, que ha ocupat un espai de 83.000 metres quadrats.

Segons detalla l’organització, el públic ha estat majoritàriament local de la Cerdanya i província de Girona, aconseguint arribar al 75%. El 25% restant han estat visitants internacionals (10%) i de la resta de Catalunya (15%). «Aquestes xifres demostren que el Cerdanya Music Festival s’ha consolidat a la seva segona edició com un dels esdeveniments musicals de referència de la zona, apostant a més per gastronomia, artistes i proveïdors locals», considera l’organització del projecte.

Si bé la majoria son estiuejants, el responsable Martín Pérez, director de Concert Studio, celebra que al festival hi participi molta gent del territori. A més, han pujat les vendes dels visitants francesos, ja que també «tenen Llívia molt assimilada».

En qualsevol cas, l’organitzador destaca que no només hi ha un impacte directe, econòmicament, sobre el territori, sobre la Cerdanya. Pérez considera que la campanya publicataria que fan arreu ajuda també a la promoció de la població i la comarcal, una cosa que creu «molt important».

Un parell de contratemps

La segona edició del Cerdanya Music Festival ha tingut un parell de contratemps en la programació, havent de suspendre un total de dos concerts. Primer va ser el de Fangoria, que havia de ser l’inaugural, i després el de Raphael.

En el primer dels casos, les precipitacions de just abans d’arrancar el festival van fer la guitza als organitzadors. La pluja va inundar diverses zones de l’aparcament, i van acabar prenent la decisió per motius de seguretat.

L’organització també va suspendre l’actuació de Raphael. En aquest cas, per un incident aliè al festival, segon van detallar, un accident que va afectar als equips de so i la il·luminació de l’artista que eren «imprescindibles».

El ‘village’

El Cerdanya Music Festival insisteix en que ha volgut també demostrar la seva aposta pel talent emergent. Per això, ha comptat de nou amb un espai de village, pel qual han desfilat 9 artistes que estan començant al món de la música com Ciao Marina, Julia Amor, Ariox o Clara Gispert.

Aquesta zona ha estat també l’espai on s’han allotjat a restauradors locals i d’alt nivell com Makito, Kao Street, Creperia la Capibara, Paller de Queixans, Deleito, Can Ventura, Frankfurt Pedralbes, Xocolata Pirineus i PizzaKlam. A més, com a gran novetat d’enguany i -defensen- «pensant en el benestar de tot el públic», l’Auditori del Cerdanya Music Festival ha tingut calefacció.