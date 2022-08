La Festa de l’Estany de Puigcerdà va arrencar dilluns, però el gruix d’actes arriben aquest cap de setmana. Els concerts d’avui de Els Pets al Summerfest Cerdanya i de Miki Núñez a la plaça Santa Maria donaran el tret de sortida a les activitats més tradicionals, agrupades al cap de setmana.

I és que la majoria d’actes s’agrupen dissabte i diumenge. La festivitat torna amb plenitud després de les limitacions del 2021. Les mesures contra la Covid-19 van obligar a suspendre el piromusical i a convertir la desfilada de carrosses en una plantada, però enguany podran retornar sense condicionants.

«Si no fa mal temps, aquest any hi haurà més gent que l’any 2019», ha declarat de forma contundent el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Puigcerdà, Àlex Rubio. La rua comptarà amb 11 colles carrossaires, a més de les comparses i carrosses pròpies del consistori, i recuperarà els premis, enguany amb més dotació.