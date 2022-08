El festival Summerfest Cerdanya ha tancat la primera edició amb èxit d’assistents, 18.013, i una gran ocupació a la comarca. El concert de Taburete previst per ahir a la nit a l’hora de tancar aquesta edició va posar punt final a un festival organitzat per Clipper’s Live i El Badiu, amb el suport de CaixaBank.

El festival ha omplert Puigcerdà d’actuacions musicals durant el mes d’agost, tres de les quals han esgotat les entrades (El Pot Petit, Dani Martín i Taburete), i ha acollit vuit dies d’un espai Village obert a tothom i amb múltiples activitats. A l’escenari principal del Summerfest hi han pujat Antonio Orozco, Nil Moliner, El Pot Petit, Dani Martín, Lola Índigo, Sergio Dalma i Taburete. En total, el festival ha ofert set concerts d’artistes de referència, que han configurat un cartell variat, eclèctic i de primer nivell amb l’objectiu de crear la cita imprescindible de l’estiu en aquesta zona.

A banda dels concerts, el festival ha presentat un Village organitzat i dissenyat per Tipis Cerdanya, on el públic ha pogut gaudir d’una àmplia programació de tallers i activitats, una zona market amb més de setanta expositors locals, i un escenari amb monòlegs i música en directe d’artistes i DJs emergents, com Jxta Martin, Cece June o Agüita con Sal. A més, el Village del Summerfest Cerdanya ha comptat amb una oferta gastronòmica variada i de primera qualitat de la mà de Cal Blay Food Lovers.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, remarca que la primera edició del Summerfest « ha estat un èxit» i que és un projecte «potent, en plena temporada turística d’estiu, per reforçar l’oferta cultural i lúdica de l’agost». Per a Piñeira, el Summerfest «té vocació de continuïtat». L’alcalde aplaudeix «el nivell d’artistes que han passat per Puigcerdà» i la «gran resposta per part del públic». També s’ha referit al «bon nivell de les instal·lacions del festival».

Per la seva banda, el president del Grup Clipper’s, Juli Guiu, explica que «portàvem temps treballant amb molta il·lusió en aquest projecte i finalment l’hem pogut fer realitat. Estem molt contents per haver complert aquest objectiu, i per la gran acceptació i acollida que ha tingut el festival amb més de 18.000 assistents i tres concerts amb entrades exhaurides».

Juli Guiu assegura que des de l’organització seguiran treballant amb «entusiasme» perquè en les properes edicions «el Summerfest Cerdanya segueixi sent el punt de reunió per a la gent de la zona i els visitants». Guiu també agraeix «l’esforç de tot l’equip implicat en la realització del festival, així com el suport i la confiança de CaixaBank i del conjunt de patrocinadors que ens han acompanyat i han fet possible el Summerfest Cerdanya. També, per suposat, a l’Ajuntament de Puigcerdà i a tots els veïns de la zona per la seva col·laboració».