L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va haver de tancar la piscina municipal diumenge per uns actes incívics que van tenir lloc la nit de dissabte a diumenge en aquest recinte, en el marc de la festa major de la ciutat, que es va acabar ahir.

Un grup d’individus hauria accedit al recinte tallant la tanca posterior i hauria llançat diversos objectes per totes les instal·lacions, entre els quals vidres que van anar a parar al vas de la piscina. El consistori ha obert una investigació per localitzar els autors dels actes.

El regidor de Festes de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, va assegurar en declaracions a Pirineu TV que «no només en la zona de gespa sinó també dins el vas d’aigua hi havia vidres trencats d’ampolles d’alcohol. Això ens va obligar a tancar la piscina per poder fer les tasques de neteja, retirada del material i desinfecció de l’espai.

Els materials més grans es van poder retirar de l’aigua per mitjà de sistemes manuals, però per recollir els trossos de vidre més petits es van haver de fer servir mitjans mecànics per garantir la seguretat del personal i de les persones usuàries de la piscina. En principi, el consistori preveia la possibilitat de buidar el vas per tal de poder retirar tots els petits trossos de vidre, però finalment no ha estat necessari recórrer a aquesta possible solució i les tasques de neteja han estat suficients.

«Si no haguéssim estat segurs dels mecanismes que hem utilitzat hauríem hagut de buidar la piscina, i es tarda dos o tres dies per tornar a omplir-lo aproximadament, va comentar Guàrdia. En aquest cas, l’edil reconeix que «hauríem valorat no obrir la piscina. D’una banda, per les dates, però també per la restricció d’aigua que tenim per la sequera. Tot i les pluges abundants dels darrers dies, no haguéssim cregut convenient tornar a omplir el vas», va apuntar el regidor a Pirineus TV.

La piscina municipal de la Seu d’Urgell tancarà aquest diumenge, 4 de setembre, amb el final de la temporada d’estiu.